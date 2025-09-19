59ºÐ¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡ÖºÆ¡¹¡¹È¯¡×¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤¬¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢´°¼£¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡Ä¤Ç¤â¡×
¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¬¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖ¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼£¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢´õË¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¸½ÃÊ³¬¤Ï¡Ê´°¼£¤¬¡ËÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¡Ä¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡£¤¬¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÌá¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Î¡¢¤¬¤ó¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¸ÅÂ¼¤Ï¡ÖÄË¤¤»þ¤Ï¤È¤¤É¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏµÞ¤ËÂÎ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡£ÌµÍý¤»¤ºµÙ¤à¤È¤«¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤ê´µ¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¡¡¤½¤Î»þ¤Ï13Ç¯¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤¬º£¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅÆü¿Ê·îÊâ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2017Ç¯¡¡2018Ç¯¡¡2023¡¡Ç¯¸½ºß¤È»°ÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Îº£¤òÃÎ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£