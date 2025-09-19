ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤Ï9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤Ï9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤È¡¢¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½Ìî¹ä¤ÈÊú¤­¹ç¤Ã¤Æ¡È°Â¿´¤¹¤ë¡É²¬ÅÄ½Ú°ì

¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×

²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°½Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ÇÊú¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇØ·Ê¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö30th BUSAN International Film Festival 17-26 September 2025¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¼¡×¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨²¬ÅÄ¤µ¤ó¼ªÀÖ¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¡Ö°½Ìî¹ä¤¯¤ó¥à¥­¥à¥­¤Î¥à¥­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡ª»äÃ£¤â¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡£²¬ÅÄ¤¯¤ó¤¬V6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê´é¡×¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¥«¥é¥ÀÂç¤­¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö»ÕÈÏ¤¬¥Ç¥ì¤Æ¤ë¡¡¹¬¤»¤¬É½¾ð¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¡°Â¿´´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¤Þ¤¿¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ç¶¦±é

²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î±Ç²è¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)