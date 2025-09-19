¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬3A¤ÇÆüÊÆ½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡¡1²óÌµ¼ºÅÀ2K¡¢ºÇÂ®161¥¥í¤È¹¥Åê
¢¡ ¥ê¥Ï¥Ó¥ê6ÀïÌÜ¤ÏÆüÊÆ½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ
¡¡±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢µåÃÄ»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ1²óÌµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²óÎ¢¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î3µåÌÜ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯7ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò4µåÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Æó»à¤«¤é»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢9ÈÖÂÇ¼Ô¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡MLB1Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï³«Ëë¤«¤é8ÀèÈ¯¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ÃÏ5·î13Æü¤«¤éILÆþ¤ê¡£8·î14Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÌó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢°Ê¹ß4ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.07¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£9·î9Æü¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¤Ï8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡£Éüµ¢¸å½é¤á¤ÆµåÂ®100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É½ÐÎÏÌÌ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï98.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.5¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£