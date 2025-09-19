¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×ÉáÃÊÃå¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¡¢41ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥1¥«·î¤Ö¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥¯¥Ü¤ÎÈëÌ©¡×¡ÖÆü¾ï¤¬»¨»ï¤ä¤ó¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ(41)¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÁ¤·¤¤´ã¶À¤ò³Ý¤±¤¿ÉáÃÊÃå¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆü¡¹¡¢¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢10·î12ÆüÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î»£±Æ¹ç´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¡Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤É¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤¬1ËçÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ã¶À¤ò³Ý¤±¤Æ¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÉáÃÊÃå¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£ËþÂ¤½¤¦¤Ë¤¨¤¯¤Ü¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»ÑÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤È¥¨¥¯¥Ü¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆü¾ï¤¬»¨»ï¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¶á½ê¤ÇÇãÊªÊ·°Ïµ¤¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥¯¥Ü¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£