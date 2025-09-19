¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤ÎºÇ¿·¤Î°ÌÃÖ¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡ÄÂæÉ÷17¹æ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½µ´ÖÅ·µ¤¤Ï
¢£ÂæÉ÷Âè17¹æ(¥ßー¥È¥¯)
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤ÎºÇ¿·¤Î°ÌÃÖ¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡ÄÂæÉ÷17¹æ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½µ´ÖÅ·µ¤¤Ï
2025Ç¯09·î19Æü13»þ00Ê¬È¯É½
19Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ22ÅÙ30Ê¬ (22.5ÅÙ)
Åì·Ð115ÅÙ30Ê¬ (115.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 330 km (180 NM)
À¾Â¦ 220 km (120 NM)
20Æü00»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ23ÅÙ00Ê¬ (23.0ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ20Ê¬ (114.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1002 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
20Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ23ÅÙ25Ê¬ (23.4ÅÙ)
Åì·Ð113ÅÙ30Ê¬ (113.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 1004 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
¢£ÂæÉ÷Âè18¹æ(¥é¥¬¥µ)
2025Ç¯09·î19Æü12»þ45Ê¬È¯É½
19Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ15ÅÙ40Ê¬ (15.7ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ10Ê¬ (131.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 330 km (180 NM)
À¾Â¦ 280 km (150 NM)
20Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ17ÅÙ00Ê¬ (17.0ÅÙ)
Åì·Ð130ÅÙ00Ê¬ (130.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 130 km (70 NM)
21Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ18ÅÙ20Ê¬ (18.3ÅÙ)
Åì·Ð128ÅÙ10Ê¬ (128.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 965 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 155 km (85 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 270 km (145 NM)
22Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ25Ê¬ (19.4ÅÙ)
Åì·Ð124ÅÙ50Ê¬ (124.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 220 km (120 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 400 km (215 NM)
23Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Ð¥·ー³¤¶®
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ20ÅÙ05Ê¬ (20.1ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ00Ê¬ (120.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 230 km (125 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 410 km (220 NM)
24Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ20ÅÙ55Ê¬ (20.9ÅÙ)
Åì·Ð115ÅÙ20Ê¬ (115.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 940 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (90 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 65 m/s (130 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 280 km (150 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 440 km (240 NM)
¢£ÂæÉ÷Âè19¹æ(¥Î¥°¥êー)
2025Ç¯09·î19Æü13»þ20Ê¬È¯É½
19Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥¦¥§ー¥¯Åç¶á³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ23ÅÙ50Ê¬ (23.8ÅÙ)
Åì·Ð160ÅÙ50Ê¬ (160.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 165 km (90 NM)
20Æü00»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ24ÅÙ55Ê¬ (24.9ÅÙ)
Åì·Ð158ÅÙ25Ê¬ (158.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 55 km (30 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 95 km (50 NM)
20Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ25ÅÙ35Ê¬ (25.6ÅÙ)
Åì·Ð156ÅÙ20Ê¬ (156.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 80 km (42 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 150 km (82 NM)
21Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ26ÅÙ40Ê¬ (26.7ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ35Ê¬ (152.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 965 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 130 km (70 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 240 km (130 NM)
22Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ29ÅÙ10Ê¬ (29.2ÅÙ)
Åì·Ð149ÅÙ50Ê¬ (149.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 330 km (180 NM)
23Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ00Ê¬ (31.0ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ25Ê¬ (151.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 280 km (150 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 430 km (230 NM)
24Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ55Ê¬ (31.9ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ25Ê¬ (153.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 965 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 460 km (250 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 600 km (330 NM)
¢£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½µ´ÖÅ·µ¤¡Ê²èÁü¡Ë