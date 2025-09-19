¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¡¡È¤ª¾Ð¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Î¸½»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×»×¤ï¤ºËÜ²»¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ï·ÊÞ·ÝÇ½»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡¢¸½¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¥ê¥Ã¥¡¼¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤äÁá¸«Í¥¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¤òÀßÎ©¡£¾®Åç¤è¤·¤ª¤ä¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±»öÌ³½ê¤Ë¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬º£Æü¤³¤³¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¼þ°Ï¤¬²Î¼êÉôÌçÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¤ò¡ÖÁ°¤Î»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬°ìµ¤¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤Ï¡Ö¡È¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡È¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡É¤È¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÏÀ¨¤¤ÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¤Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢Çú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ÎRED WARRIORS¤Î¿Í¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤¬À¨¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÅ´¤Î·ëÂ«¤¬¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯²¶¤âÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£