Æ£ËÜÈþµ®¡¡Ä¶¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¾×·â¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°¢Á³¡¡ºÇÂç£µ¿Í¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÀ¤ÃÊ¢¡¡²£ß·²Æ»Ò¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¤¬£±£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢²£ß·²Æ»Ò¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤Ç¡ÈÌµÎÁ³°¿©¡É£Ó£Ð¡×¡£¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö°ìÍö¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»ÒÍÍ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÎÁÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¤Ç¡¢Âç¿Í£±¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢»Ò¤É¤â£µ¿Í¤Þ¤Ç¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î°ú´¹·ô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¯¤Ê¤¤¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¤è¡©£¶Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£²£ß·¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¿©¤ÙÀ¹¤ê¡¢¤â¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£