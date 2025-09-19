Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß
ºòÆü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï½ªÃÍ¤Ç4Ëü5000±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁá¤¯¤â¼¡¤ÎÂçÂæ¹¹¿·¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤ÎÂçÂæ¤È¤Ï4Ëü6000±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÆü¡¢½Ð±é¤·¤¿BS¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡ÖNIKKEI NEWS NEXT¡×¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¸ø¤Î¾ì¤Ç¡ÖÇ¯Æâ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤í¤¦¡£¡Ê½Ð½ê¡§BS¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖNIKKEI NEWS NEXT¡×¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Æü¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹Í¼´©¡ØÁê¾ì¤òÆÉ¤à¡Ù¤Ç¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¤ÎÍ½ÁÛ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«ºÑ¤ß¡£¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢Ç¯Ëö5Ëü±ß¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¹ÌÚÎ´»á¡ØÁê¾ì¤òÆÉ¤à¡Ù ¡×²ñ°÷¸ÂÄêµ»ö¡¡https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB175XQ0X10C25A9000000/¡Ë
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£5Ëü±ß¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Ô¤¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500Ëü²ó¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢³ô²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë6Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï10Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡û¡û±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¸þ¤³¤¦1Ç¯´Ö¤Î³ô²Á¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï²äÁ³¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Åö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£¶öÁ³¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¥é¥ó¥À¥àÀ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç·è¤Þ¤ë¥¦¥¨¥¤¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
³ô²Á¤Ï¡¢´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´Àþ¤Î¼þ¤ê¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Î¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ê³ô²Á¤ÎÆ°¤¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¤Ï¤½¤Î¥Î¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤òÉ´¤â¾µÃÎ¤ÇÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤¬¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£ËÍ¤Î³Î¿®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëºàÎÁ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¡£
±ß¹â¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ
¤Þ¤ººòÆü¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤À¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤òºÆ³«¤·¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ë¿ô²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Íー¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°ÛÏÀ¤ò¶´¤à¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Ï¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÌµÏÀ¡¢ÆüËÜ³ô¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤À¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ß¹â¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·üÇ°¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎFOMC¤Ç²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£½¾Á°¤«¤é½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¶âÍøº¹±¾¡¹¤è¤ê¤âÂÐÊÆÄ¾ÀÜÅê»ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬¾¡¤ë¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¶âÍøº¹¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ç±ß¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤À¤í¤¦¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¼´¤ÏÂ®¤¤¡£FED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÍø²¼¤²¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢Æü¶ä¤Ë¤·¤Æ¤âÍø¾å¤²¤Î¸Â³¦¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ç¯Ëö¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¡¢FED¤ÎÍø¾å¤²¤Î½ªßá¤¬¸«¤¨¤Æ¥É¥ë¤Ï°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¤¬FED¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ç±ß¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢±ß¹â¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÎÇÛºà¤¬ÆüËÜ³ô¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
2026Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ·Êµ¤¤Ï¶¯¤µ¤¬Áý¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤âÁý±×Å¾´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³¸Á³À¤¬¹â¤¤
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¤¤¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÅª¡Ê¤¤¤ï¤ÐÍ½ËÉÅª¡ËÍø²¼¤²¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊÆ¹ñ·Êµ¤¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡£¾ÃÈñ¤Î¶¯¤µ¤«¤é¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÍø²¼¤²¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤µ¤¬Áý¤¹¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÎFOMC¤¬¼¨¤·¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤âÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬Áý±×Å¾´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³¸Á³À¤Ï¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÆü·ÐÍ½ÁÛ¡Ê¢â²ñ¼ÒÍ½ÁÛ¡Ë¥Ùー¥¹¤Ç¤Ïº£´ü¤Ï6¡ó¸º±×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÊÝ¼éÅª²á¤®¤Æ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¥Ùー¥¹¤Ç¤Ïº£´ü¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1¡óÄøÅÙ¡£º£¸å·è»»È¯É½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈùÁý±×¤«¡¢¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ°´üÈæ²£¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆÍè´ü¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ï13¡óÁý±×¤À¡£½Ð½ê¡§QUICK¥Çー¥¿¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤ì¤òÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê½ãÍø±×¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È2960±ß¤È¤Ê¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê3000±ß¤Ç¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Íè´üÍ½ÁÛ¶ÈÀÓ¤Ë´ð¤Å¤±¤ÐPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë15ÇÜ¤¬º£¤Î4Ëü5000±ß¤Ç¤¢¤ë¡£PE¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë1ÇÜ¤Ç3000±ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£EPS3000±ß¤Î»þÂå¤Ç¤Ï5Ëü±ß¤ÏPER16.7ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÅþÃ£²ÄÇ½¤Ê¿å½à¤À¡£
ÆüËÜ³ô¤Î¶¯¤µ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¹¥ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÄÉ¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¹ÌÚ Î´ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È