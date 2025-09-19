¿··¿¥³¥í¥Ê1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê´¶À÷¼Ô¡¡²¬»³12.30¿Í¡¡¹áÀî8.13¿Í
»ñÎÁ¡¡¥Þ¥¹¥¯
¡¡²¬»³¸©¤Ï19Æü¡¢ÄêÅÀÇÄ°®¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê9·î8Æü～9·î14Æü¡Ë¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë50¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï608¿Í¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê12.16¿Í¡ÊÁ°½µ¤Ï12.30¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÈ÷ËÌÃÏ°è¡Ê20.75¿Í¡Ë¡¢È÷ÃæÃÏ°è¡Ê16.80¿Í¡Ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿È÷Á°ÃÏ°è¡Ê13.75¿Í¡Ë¡¢²¬»³»Ô¡Ê10.33¿Í¡Ë¤ÇÁ°½µ¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄêÅÀ5°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤Ï21¿Í¡ÊÁ°½µ20¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹áÀî¸©¤ÎÄ¾¶á1½µ´Ö¡Ê9·î8Æü～9·î14Æü¡Ë¤Ë¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë40¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê´µ¼Ô¿ô¤Ï8.13¿Í¡ÊÁ°½µ7.88¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢À¾»¾ÃÏ°è¡Ê12.20¿Í¡Ë¡¢Åì»¾ÃÏ°è¡Ê10.57¿Í¡Ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£