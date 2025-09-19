Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚÆüËÜ¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë08:30
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÀ¸Á¯¿©ÎÁÉÊ½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
Æü¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê9·î¡Ë12:47
·ë²Ì¡¡0.50%
Í½ÁÛ¡¡0.50%¡¡Á°²ó¡¡0.50%¡ÊÆü¶äÀ¯ºö¶âÍø)
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤òÁ´°÷°ìÃ×¤Ç·èÄê
¿¢ÅÄÁíºÛÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ2¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬¶âÍø°Ý»ý¤ËÈ¿ÂÐ
¹âÅÄ°Ñ°÷¤ÏÊª²Á°ÂÄêÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤¬³µ¤ÍÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¿ø¤¨ÃÖ¤¤ËÈ¿ÂÐ
ÅÄÂ¼°Ñ°÷¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤è¤¦µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿
¿©ÉÊ¡¦ÊÆ²Á³Ê¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¼å¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß
¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤òÈ¯É½
½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤òµÞ¤®ÃÏÊýºâ¸»¤â³ÎÊÝ
¡ÖÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡×ÁÏÀß
¢¨¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î4²¯¥É¥ë¤Î·³»ö±ç½õÄä»ß¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë
19Æü¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²ÄÇ½À
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚÆüËÜ¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë08:30
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡2.7%
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÀ¸Á¯¿©ÎÁÉÊ½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
Æü¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê9·î¡Ë12:47
·ë²Ì¡¡0.50%
Í½ÁÛ¡¡0.50%¡¡Á°²ó¡¡0.50%¡ÊÆü¶äÀ¯ºö¶âÍø)
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤òÁ´°÷°ìÃ×¤Ç·èÄê
¿¢ÅÄÁíºÛÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ2¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬¶âÍø°Ý»ý¤ËÈ¿ÂÐ
¹âÅÄ°Ñ°÷¤ÏÊª²Á°ÂÄêÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤¬³µ¤ÍÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¿ø¤¨ÃÖ¤¤ËÈ¿ÂÐ
ÅÄÂ¼°Ñ°÷¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤è¤¦µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿
¿©ÉÊ¡¦ÊÆ²Á³Ê¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¼å¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß
¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤òÈ¯É½
½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤òµÞ¤®ÃÏÊýºâ¸»¤â³ÎÊÝ
¡ÖÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡×ÁÏÀß
¢¨¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î4²¯¥É¥ë¤Î·³»ö±ç½õÄä»ß¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë
19Æü¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²ÄÇ½À