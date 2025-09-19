Â¼¾å¿®¸Þ¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÌ¾Êª´ë²è¡É¤Ë½Ð±é¡¡¾åµþÅö»þ¤Î¶ìÇº¤Ë¤µ¤ó¤Þ¾Î»¿¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å3¡§00¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾åµþ¤·¤¿ºÝ¤Î¶ìÇº¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÄ®¹©¾ì·Ý¿Í¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¤òÁ÷¤ë¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯²óÅ¾¼°¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¥Ü¡¼¥É¡É¤âÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉü³è¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ø¤·¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬BGM¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¡ÖÂ¼¾å¤¯¡Á¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡¢Â¼¾å¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ë¡£Æ±´ë²è¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¤Ï¡¢²áµî¤Î½Ð±é»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö16Ç¯Á°¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Â¼¾å¤Î¤³¤È¤òÀ¤´Ö¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«´ØÀ¾¿Í100¿Í¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£VTR¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î´é¡×¡ÖÅìµþ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÈ¬ÊýÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µåÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍÀ¤á¸ÀÍÕ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÂ¼¾å¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÏÈ¬ÊýÈþ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¤Ê¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö´ØÀ¾¤«¤é´ØÅì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤È¡¢¾åµþ¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¾ð¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö´°Á´¤Ê¥¤¥í¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤É¤Ë¶ìÇº¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂ¼¾å¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
