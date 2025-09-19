º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎPS¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¥É·³»Ø´ø´±¡¡3A¤ÇÆüÊÆ½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»±²¼3A¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡£1µå¤´¤È¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÂ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆüÍË¤Ë¤â¤Þ¤¿Åê¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍè½µ¤Î¥×¥é¥ó¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈà¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Âè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£º£Ìë¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÍË¤â¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï21Æü¡ÊÆ±22Æü¡ËÀï¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÇPS¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ã¤±¦ÏÓ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£