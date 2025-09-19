¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¡ÖÃå¡¹¤È¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¡×2ÆüÏ¢Â³60Âæ¤ÇÍ¥¾¡ÀïÀþÉâ¾å
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢13°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¤Î60Âæ¤Ï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ°ÊÍè¡¢¥Ñ¡¼72¤Ë¸Â¤ì¤Ð5·î¤ÎÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ãå¡¹¤È¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼21¾¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î°ìÂÇ°ìÂÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£À¨¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£