¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡¡·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡Ö¿È¤Î´í¸±´¶¤¸¤ë¡×¼«Âð¤Ë»¦³²Í½¹ð¤ä¥´¥ßÈ¢¹Ó¤é¤·¡¡Áªµó»þ¤Ë½»½ê¸ø³«¤ÇÈï³²
¡¡ÆàÎÉ»ÔµÄ¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ù¤¬¤é¤»Èï³²¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ï¡Ö¡Ú¶ÛµÞ¡Û¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Çº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤ò°ú±Û¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¢þ³²Í½¹ð¤¬¤¢¤êÁªµó¤Î»þ¤Ë½»½ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£(·Ù»¡¤Ë¤ÏÊó¹ðºÑ¤ß)¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö²È¤ÎÁ°¤Ç¶«¤ó¤À¤ê¥´¥ßÈ¢¤ò¹Ó¤é¤¹¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤Î¤Ç»ß¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤ÈÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ïº£Ç¯7·î¤ÎÅöÁªÄ¾¸å¤Ë¤âÆàÎÉ»ÔµÄ²ñ°¸¤Æ¤Ë¼«¿È¤Î»¦³²Í½¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Â¾¤Ë¤âÆàÎÉ»Ô¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë°ìÆüÃæÈóÄÌÃÎ¤Ç¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£