¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¿À¸Í²°¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¹¹°á¼¼¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸ÍÅÄÍº²ðÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í²°¡×¤Î¹¹°á¼¼¤Ç4²ó¡¢Æ±Î½¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î²¼Ãå»Ñ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®·¿¥«¥á¥é¤ò¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë±£¤·¤Æ¡¢Åð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±ÇÁü¤ò»öÌ³½ê¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢SD¥«¡¼¥É¤òÈ´¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃåÂØ¤¨¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£SD¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ13¿Í¤ÎÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤Ë¤âÅð»£¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£