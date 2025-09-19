¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¡¤¬¤óºÆ¡¹ºÆÈ¯¡ÄÅö»þ¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Ö»ÒµÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯1·î¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤¿¸ÅÂ¼¡£¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤¬¤ó¤È¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸¡ºº¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ìÅÙ¤Ï´²²ò¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¼ê½ÑÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¸å¤Î17Ç¯¤ËºÆÈ¯¡£¡Ö¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Ç´î¤Ó¤Î¸¡ºº¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆÈ¯¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ÒµÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¾°Ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢23Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊ¢ÉôËµÂçÆ°Ì®¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤¬¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£¤ë²ÄÇ½À¤Î´õË¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡£¤¬¤ó¤È¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡Ä¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÌá¤ì¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£