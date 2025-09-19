ºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤áµ¶Áõ·ëº§¤·¤¿¤«¡¡¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃË(29)¤é3¿Í¤òÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤Èµ¶Áõ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤Ç·¯ÄÅ»Ô¤Î¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤Î¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²¡¦¥µ¥ó¥É¥å¥ó¡¦¥Þ¥À¥Ï¥é¡¦¥¸¥ã¥ä¥·¥Ã¥µÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¡¢ÉÙÄÅ»Ô¤Î¼«¾Î¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÀÐ°æ¿®¹°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê59¡Ë¡¢Âµ¥±±º»Ô¤Î¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤ÎµÈËÜÍ³µ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·6·î¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÅù¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á·¯ÄÅ»Ô¤Î51ºÐ¤Î½÷À¤È¤Î±³¤Îº§°ùÆÏ¤±¤ò·¯ÄÅ»ÔÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¸ÍÀÒ¤Ë±³¤Î¾ðÊó¤òµÏ¿¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÊ¸²½³èÆ°¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÍèÆü¡£
ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éµ¶Áõ·ëº§¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ìÈÈ¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ìµÈËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬º§°ùÆÏ¤±¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤±¤ë¥Ó¥¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö·ëº§¤¬±³¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¥Ø¥é¥¹¡¦¥Ñ¥·¥é¥Ê¥²ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
