±ó¤¯¤Ø½Ð¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ø±à¤ä²ÏÀîÉß¡¢½»ÂðÃÏ¤Ê¤ÉÄ®Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ»¤¿¤Á¡£
¿È¶á¤ËÊë¤é¤¹Ä»¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤ä¸«Ê¬¤±Êý¡¢°Õ³°¤ÊÀ¸ÂÖ¤òpiro piro piccolo¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä»¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î»¶Êâ¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïpiro piro piccoloÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¡ª°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥â¥Æ¤¿¤¯¤Æ³Ð¤¨¤¿·Ý
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
piro piro piccolo
1989Ç¯ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÌîÄ»´Ñ»¡¤ò»Ï¤á¡¢Ìî±¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¾®Êª¤òÀ©ºî¡£Ìî±¨¤¬¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¡ápiro piro piccolo¡¿¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¡ª°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù