The Birthday¡¢¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤¬±Ç²è¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë¡¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁü»ÈÍÑ¤·¤¿PV¸ø³«¤â
¡¡The Birthday¤Î³Ú¶Ê¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤¬¡¢10·î17Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ÎËÅÄÍø¹¸¤¬ÊÔ½¸¤·¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢3¼ïÎà¤Î±Ç²èÈÇ¥·¥çー¥ÈPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÅÄÍø¹¸¤Ë¤è¤ë7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°òÀ¸Íª¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢Åì½Ð¾»Âç¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â±éÁÕ¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÄêÈÖ¶Ê¡£¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤Îº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È¡¢¡È°¦¡É¤È¡ÈÆ®¤¤¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»ìÀ¤³¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø°¤ïëÍü¤ÈÍÕ´¬ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¼¡¡¹¤Èº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢²ø¤·¤²¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¤ïëÍü¡ÊÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇ¸å¤Ë2022Ç¯12·î¤ËÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈThe birthday¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÏµ²ð¤È¿·ÌîÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤Î1ÈÖ¥µ¥Ó¤Ë¾è¤»¤ÆÅ¸³«¡£¥µ¥Ó¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¤¹Ô¼Ô Ïµ²ð¡Ê·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ë¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤Î»³Æ»¤òÊâ¤à»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÊòÁ³¤ÈÊâ¤à°Å»¦¼Ô ¿·Ìî¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤Î»Ñ¤¬½Å¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂÐÈæ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢The Birthday¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç²Î¤¦¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤ÎÇ®µ¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡¢±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÃÏµå¤È±§ÃèÊÔ¡Ù¤Ï¡¢3ÈÖA¥á¥í¤Ë¾è¤»¤ÆÅ¸³«¡£¡ÒSF±Ç²è¡¿ÃÏµå¤Ï¡¿½õ¤«¤Ã¤¿¡¿º£º¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±§Ãè¶õ´Ö¤ËÉâ¤«¤ÖÃÏµå¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏµå¤«¤é²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤¬Í¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢SFÅª¤Ê±ÇÁü¤È²Î»ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸òºø¤¹¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎËÅÄÍø¹¸¤¬The Birthday¤Î¶Ê¤òÁ´¤ÆÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¶¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤ò±Ç²è¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡£±Ç²è¤¬¸ì¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¥Æー¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦±Ç²è¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù´ÆÆÄ ËÅÄÍø¹¸¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤¶¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤ò±Ç²è¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡£±Ç²è¤¬¸ì¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤Î¡Ö²¶¤Ï·è¤á¤¿¤ó¤À/¤¢¤Î¥¯¥º¶¦¤«¤éÀ¤³¦¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤Ã¤Æ/¤½¤ì¤ÇÀÄ¤Ë´Ô¤¹¤ó¤À/¤½¤Î¸å¤Ç¤ªÁ°¤òº¬¤³¤½¤®Êú¤¤·¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡¢¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¹ª¤¯¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È°¦¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢¥Á¥Ð¤¯¤ó¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿
