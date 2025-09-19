¥Ù¥ë¥®ーÈ¯¡¢±Ç²è¡ß¥À¥ó¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÉñÂæ¡ØCOLD BLOOD¡Ù 10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥ë¤ÇÆüËÜ½é±é
Äó¶¡¡§¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡¡¸ø±é¼Ì¿¿¡§Julien Lambert
¥Ù¥ë¥®ーÈ¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÉñÂæ¡ØCOLD BLOOD¡Ù¤¬10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÇÆüËÜ½é±é¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ù¥ë¥®ー½Ð¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥¸¥ã¥³¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ë¥Þ¥ë¤È¿¶ÉÕ²È¥ß¥·¥§¥ë¡á¥¢¥ó¥Ì¡¦¥É¥¥¡¦¥á¥¤¤Ë¤è¤ëÉñÂæºîÉÊ¡ØCOLD BLOOD¡Ê¥³ー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÆüËÜ½é±é¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2011Ç¯½é±é¤Î¡ØKISS & CRY¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ºî¡£Á°ºî¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç300²ó°Ê¾åºÆ±é¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÆ±´Û¤ÇÆüËÜ½é±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¸å·Ñºî¤È¤Ê¤ë¡ØCOLD BLOOD¡Ù¤¬ºÆ¤ÓÆ±´Û¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØCOLD BLOOD¡Ù¤Ï¡¢ÉñÂæ¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Èþ½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÑµÒ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¤Î¡Ò¼ê¡Ó¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö7¤Ä¤Î»à¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¤È±Ç²è¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ëÆó½Å¹½Â¤¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥ã¥³¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ë¥Þ¥ë¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ½é´ÆÆÄºî¡Ø¥È¥È¡¦¥¶¡¦¥Òー¥íー¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥«¥á¥é¡¦¥Éー¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡£¶¦Æ±±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡á¥¢¥ó¥Ì¡¦¥É¥¥¡¦¥á¥¤¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ò¥íー¥¶¥¹¡Ó¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥ï¥í¥óÃÏÊýÍ£°ì¤Î¿¶ÉÕ²È¥»¥ó¥¿ー¡Ò¥·¥ã¥ë¥í¥¢¡¦¥À¥ó¥¹¡Ó¤Î¶¦Æ±·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿¶ÉÕ²È¥À¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤½¤Î»öÁ°¼ýÏ¿¤Ï¥É¥ë¥Þ¥ë´ÆÆÄ¤«¤é¤âÀä»¿¡£ËÝÌõ¤Ï±Ñ¹ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ö¡ÊNTLive¡Ë¤Î»úËëËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÇðÌÚ¤·¤ç¤¦¤³¤¬Ì³¤á¡¢Î¾»á¤ÏÁ°ºî¡ØKISS & CRY¡Ù¤ËÂ³¤¯ÆóÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥êー¤Î¸ì¤ê¸ý¤äÀ¼¼Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ËÝÌõ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÏºîÉÊ¤ËÆÈ¼«¤Î¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿´ØÏ¢´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¡Ò¥¥Í¥ÞM¡Ó¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ë¥Þ¥ë´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¿ÀÍÍ¥áー¥ë¡Ù¡Ê2015¡Ë¤È¡Ø¥È¥È¡¦¥¶¡¦¥Òー¥íー¡Ù¡Ê1991¡¿¥«¥á¥é¡¦¥Éー¥ë¼õ¾Þºî¡Ë¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
STORY
´ÑµÒ¤Ï°ÅÅ¾¤ÎÃæ¡¢£³¤Ä¿ô¤¨¤ë¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÈù¿ç¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö£·¤Ä¤Î»à¤ÎÊª¸ì¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£»à¤ÎÄ¾Á°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºÇ´ü¤Îµ²±¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¯¤â°¥¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶ò¤«¤ÇÂ¾°¦¤Ê¤¤¡£»ØÀè¤Î¥À¥ó¥¹¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò»à¤Èµ²±¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡ÈIf the team came back to Quebec ten times we would rush to see them ten times. And would encourage you to do the same. Because their work is absolutely masterful¡Ä¡É
¡ÖÈà¤é¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡× - Catherine Lalonde, Montreal¡ÃLe Devoir
¡ÈA show entirely about death? Perhaps it is. But above all it is a veritable ode to life¡Ä¡É
¡Ö»à¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ø¤Î»¾²Î¡£ÁÛÁüÎÏ¤¬¸½¼Â¤Ë¿·¤·¤¤¸÷¤òÅô¤¹¡£¡× - Michel Voiturier, Belgium¡ÃRue du théâtre
¡ÈThis may be table-top, special-effects cinema, after the style of Frenchman Georges Méliès, with all the nostalgia and childhood wonderment we love so dearly, but in actual fact they are filming a real feature-length film.¡É
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ê¥¨¥¹¤ÎÀ¤³¦¡£ ¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç»Ò¶¡¿´¤¯¤¹¤°¤ë¤ÎÆÃ»£±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¡£¡×- Guy Duplat & Marie Baudet, Belgium¡ÃLa Libre
¡ÈCold Blood is a tribute to the team that brings it to life each night that it seems fresh and immediate, yet utterly polished; no small achievement and no ordinary night at the theatre. ¡É
¡ÖËèÈÕ¡¢¡Ø¥³ー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¥Áー¥à¤Ë·É°Õ¤ò¡£ ¿·Á¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¡£¡×- Michael Crabb, Canada¡ÃThe Star
¡ØCOLD BLOOD -¥³ー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É-¡ÙÆüËÜ½é±é¡¦¹âÃÎ¤Î¤ß
¸¶°Æ¡§¥ß¥·¥§¥ë=¥¢¥ó¥Ì¡¦¥É¥¥¡¦¥á¥¤
¥¸¥ã¥³¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ë¥Þ¥ë
KISS&CRY¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö
µÓËÜ¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥°¥ó¥º¥£¥°
¢£ÆüËÜ¸ø±é
½Ð±é¡¦À©ºî¡§¥ß¥·¥§¥ë=¥¢¥ó¥Ì¡¦¥É¥¥¡¦¥á¥¤¡Ê¿¶ÉÕŽ¥¥À¥ó¥¹¡Ë¡¢ ¥Ï¥êー¡¦¥¯¥ì¥Õ¥§¥ó¡Ê±é½Ð¡Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥ó¥Ùー¥ë¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¡Ë¡¢ ¥ª¥ì¥êー¡¦¥ë¥Ý¥ë¥¯¡Ê»£±Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥ª¥°¥¹¥È¥¥ー¥ë¡Ê¾ÈÌÀ¡Ë¡¢ ¥Ü¥ê¥¹¡¦¥Á¥§¥±¥ô¥À¡Ê²»¶Á¡Ë¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥À¥ó¥É¥ï¡ÊÉñÂæµ»½Ñ¡Ë ¥Î¥é¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥À¥ó¥¹¡Ë¡¢¥É¥Ë¡¦¥í¥Ùー¥ë¡Ê¥À¥ó¥¹¡Ë ¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡á¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Þ¥ë¥¿¥ó¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ë
ÆüËÜ¸ì¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー
ËÝÌõ¡§ÇðÌÚ¤·¤ç¤¦¤³
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§ZAK (ST-ROBO), ÈøºêÁï, ¾®À¾¾®ÂÀÏº, ¹¾¸ý¸¦°ì, Ken Hirata, Takemura Design & Planning, Call Inc., Greenroom
¢£³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00³«±é¡¿5Æü¡ÊÆü¡Ë15:00³«±é
²ñ¾ì¡§¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥ë¡Ê¹âÃÎ»Ô¹â¿Ü353-2¡ËTEL.088-866-8000
ÎÁ¶â¡§Á°Çä·ô SÀÊ 7,500±ß¡¿U30¡Ê30ºÐ°Ê²¼¡Ë6,500±ß
AÀÊ 5,000±ß¡¿U30¡Ê30ºÐ°Ê²¼¡Ë4,000±ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÅöÆü·ô¤Ï³Æ·ô1,000±ßÁý
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£12ºÐ°Ê¾å¿ä¾©¡£
¢¨10·î4Æü¡ÎÅÚ¡ÏÌë´Ö³«´ÛDAY¡§
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¦Ä´ººÊó¹ð¡ÖºÆ¹Í¡Ô¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡Õ´æºî¤ò»ý¤ÄÈþ½Ñ´Û¤Ç´æºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×Å¸¤È¡ÖÀÐ¸µÂÙÇî¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Å¸¤ò19:00¤Þ¤Ç³«¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢·È´ë²è¡§¥¥Í¥ÞM¡ß¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û
¡Ø¥³ー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡ÙÆüËÜ½é±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥³¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ë¥Þ¥ë´ÆÆÄ£²ºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¤¬·èÄê¡ª
ÆüÄø¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¥Í¥Þ£Í¡Ê¹âÃÎ»ÔÂÓ²°Ä®1-13-8¡ËTEL.088-824-8381
ºîÉÊ¡§①10:00-12:05¡Ø¿ÀÍÍ¥áー¥ë¡Ù¡Ê2015¡ËPG12
②12:15-14:05¡Ø¥È¥È¡¦¥¶¡¦¥Òー¥íー¡Ù¡Ê1991¡Ë
ÎÁ¶â¡§¡ÊÆþÂØÀ©¡Ë°ìÈÌ2,000±ß¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸1,500±ß¡¢¥·¥Ë¥¢1,300±ß¤Û¤«
¢¨10/5¡ÊÆü¡Ë¤Ï½ª±Ç¸å¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î¥Ï¥·¥´¤â²ÄÇ½¡ª
https://www.kinemam.com/movie#jaco
