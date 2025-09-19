¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¦ÀÄÌÚÍ®¡¦¾åÅÄÍªÅÍ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ùµ®¼ùÌò¤¬½¸·ë¡ªÍÄ¾¯´ü¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç¿Í¤ò±é¤¸¤¿3¿Í¤Ë¡Ö¥«¥à¥«¥à¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡×
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¼ç±é¤Ç¡¢¿·³¤À¿¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¸ø¼°X¤Ç¡¢¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤¿µ®¼ù¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¾åÅÄÍªÅÍ¡¦¹â¹»À¸»þÂå¤ò±é¤¸¤¿ÀÄÌÚÍ®¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¦ÀÄÌÚÍ®¡¦¾åÅÄÍªÅÍ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ùµ®¼ùÌò¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
¢£±Ç²è¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
1991Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£1997Ç¯¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤È¡¢µ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤Î¹â¹»À¸³è¡£
¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÇÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ëÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¡£18Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÂ®¤µ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Îµ®¼ù¤ò±é¤¸¤¿¾åÅÄ¡¦ÀÄÌÚ¡¦¾¾Â¼¤¬¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç½¸·ë¡£3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Àµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾¾Â¼¤ò°Ï¤ß¡¢¥Ùー¥¸¥å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Î¾åÅÄ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤ÎÀÄÌÚ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢¾¾Â¼¤ÈÀÄÌÚ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥«¥à¥«¥à¤ÎÌ¤µ¤ó¤ÈÅíÂÀÏº¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£