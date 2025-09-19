ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥·¡¼¥È¡×¤ò¿·Àß
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï19Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éËÜµòÃÏ¤ÎÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î3ÎÝÂ¦ÆâÌî»ØÄêÀÊS¤«¤éÆâÌî»ØÄêÀÊA¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¾åÃÊ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢3ÎÝÂ¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥·¡¼¥È¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤ÊÉñÂæÎ¢¡ÄÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢Áª¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¹á¿åÂè2ÃÆ¤ÎÀ©ºî²áÄø
¡¡¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï5¿Í³Ý¤±L»ú·¿¥½¥Õ¥¡¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥¤¥à¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢3ÎÝÂ¦¤Ë¡¢È¾±ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò4¿Í¤Ç°Ï¤à·Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥·¡¼¥È¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¥·¡¼¥È¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥¤¥à¡×¤È¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¥·¡¼¥È¡×¤ÏË¡¿Í¸ÂÄê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤òËÜÆüÀµ¸á¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤ÊÉñÂæÎ¢¡ÄÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢Áª¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¹á¿åÂè2ÃÆ¤ÎÀ©ºî²áÄø
¡¡¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï5¿Í³Ý¤±L»ú·¿¥½¥Õ¥¡¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥¤¥à¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢3ÎÝÂ¦¤Ë¡¢È¾±ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò4¿Í¤Ç°Ï¤à·Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥·¡¼¥È¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¥·¡¼¥È¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥é¥¤¥à¡×¤È¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¥·¡¼¥È¡×¤ÏË¡¿Í¸ÂÄê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤òËÜÆüÀµ¸á¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¡£