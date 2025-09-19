º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡°úÂàÈ¯É½¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤Ï1Ç¯¸Â¤ê¤ÎÆ±Î½¤â¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¡£Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²óÎ¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£½éµå¤Ç99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·¤Î3µå»°¿¶¡¢2¿ÍÌÜ¤â100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ê¤É¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤òÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤âÅÓÃæ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤âÅÓÃæ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1Ç¯¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Î¸½Ìò¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë»Ñ¤ò¡¢Î¢¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¸«¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿¿ô¥«·î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£