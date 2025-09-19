¿åÆ»¶¶Çî»Î¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿åÆ»¶¶Çî»Î(62)¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢25Æü¤ËµÜ¸ÅÅç¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿åÆ»¶¶Çî»Î¤Ï¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅç¸ì¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿åÆ»¶¶Çî»Î¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¡ØÅç¸ì¤ë¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢»°ËôËô»°¡¢¼ãÎÓÎ¿²ï¤Î3¿Í¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2025Ç¯09·î19Æü¸½ºß»þÅÀ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþºÑ¤ß¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤´Ç¼ÆÀ¤ò ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Åö³º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£