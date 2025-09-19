25ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤êÅö»þ¤Î¿´¶¹ðÇò¡ÖÉô³èÆ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç½é¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
ÇÐÍ¥Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÊì¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹â¹»2Ç¯¤Î11·î¤Ë¹À¥¤¹¤º¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Êì¿Æ¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢Âç³Ø¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤·¤Æ¡¢½¢³è¤¹¤ë»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð·ÝÇ½³¦¤òÂ³¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë½¢³è¤¹¤ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤½¤Ã¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£Éô³èÆ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç½é¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö1²ó»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½»¤àÎÀ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃËÀ3¿Í¤Ç½»¤à¤³¤È¤Ë¡£¡Ö·ë¹½¡¢¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤¬Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â¾åµþ¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤â¤¦²¬»³¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡£¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤íÀº¿À¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£