CLASS SEVEN½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó´§ÈÖÁÈ¡¢10.7¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÂçÅìÎ©¼ù¡Ö³§ÍÍ¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡CLASS SEVEN½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó´§ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªCLASS SEVEN¤Ç¤¹¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWOsmart¤Ë¤Æ10·î7Æü¤è¤êËè·îÂè1¡¦3 ²ÐÍË23»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àCLASS SEVEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡»°Âð·ò¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡¢Number_i¡¢IMP.¡¢ISSEI¤¬³èÆ°¤¹¤ëTOBE¤Ë½êÂ°¤¹¤ëCLASS SEVEN¤Ï¡¢ÂçÅìÎ©¼ù¡¢¹âÌî½¨ÐÒ¡¢¹âÅÄÎù¡¢¶áÆ£Âç³¤¡¢²£ÅÄÂç²í¡¢À±·Å²»¡¢Ãæß·Îú¤Î7¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯11·î11Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¹âµé¤Ç¤¢¤ê7¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌµ¸ÂÂç¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î7Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öto HEROes ¡ÁTOBE 2nd Super Live
¡Á¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¡¢7·î7Æü¤Ë¡Ömiss you¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î20Æü¤Ë¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¸¶ÀÐ¡É¤Ç¤¢¤ë7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¦ÌÂ¤Ã¤Æ¡¦¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¿ÆËÓ²ñ¤Î³«ºÅ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥í¥±¤Ë½Ð¤«¤±¡¢BBQ¤Î¤¿¤á¤Î¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¤äÄ´Íý¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡£Àî¤Ø¡¢»³¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÄ´Íý¤È¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½àÈ÷¤ËÄ©¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤äÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤é¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤Þ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¿¿·õ¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿CLASS SEVEN¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÂçÅìÎ©¼ù¤Ï¡Ö½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢CLASS SEVEN¤é¤·¤¤Ç®¤µ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªCLASS SEVEN¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWOsmart¤Ë¤Æ10·î7Æü¤è¤êËè·îÂè1¡¦3 ²ÐÍË23»þÊüÁ÷¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨¹âÌî½¨ÐÒ¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ãCLASS SEVEN¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£ÂçÅìÎ©¼ù
¡Ö½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢CLASS SEVEN¤é¤·¤¤Ç®¤µ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£¹âÌî½¨ÐÒ
¡Ö½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢7¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Á´ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¢£¹âÅÄÎù
¡Ö½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È´ò¤·¤µ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎCLASS SEVEN¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡ª¡×
¢£¶áÆ£Âç³¤
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤¬´§ÈÖÁÈ¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¤¨¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ÏÀäÂÐÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¾¡¢¤ÈÆ±»þ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤éCLASS SEVEN¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£²£ÅÄÂç²í
¡Ö¤Ê¤ó¤Èº£²óCLASS SEVEN½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ß¤ó¤ÊÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡¡¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈHAPPY¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£À±·Å²»
¡Ö¤Ê¤ó¤ÈËÍ¤¿¤ÁCLASS SEVEN¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡7¿Í¤Î¸µµ¤¤µ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä»ëÄ°¤¹¤ëÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£Ãæß·Îú
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¤ÇËÍ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¯¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCLASS SEVEN¤ò¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õµ¤¹þ¤ß¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªCLASS SEVEN¡ª¸µµ¤100¡ó¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡Á¡ª¡×
