¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ËËÜ»æ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼èºàÅö»þ¤Ï£´£¹ºÐ¡£ÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿£µ£°Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î£±£°Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê£±£°Ç¯¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â°ìÈÖºÇ¸å¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤È¤³¤í¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¨¤Î©¤Ä»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£±Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò½Ð»º¡£Âè£³»Ò¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç£±£³ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤â¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£³¤³°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢£²£°Ç¯¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ËÄÌ¤¤¡¢£²£´Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£¸½ºß¤âÍÍ¡¹¤ÊÌ±Â²¤Îº×¤ê¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎ¾Êý°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤òÃµ¤¹£±£°Ç¯¤Ç¡¢£¶£°ºÐ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½²½¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇî»Î¹æ¤ò¼è¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢²Î¼ê³èÆ°¤È¸¦µæ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£