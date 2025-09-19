½÷Í¥¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂçÍð»öÂÖ¡¢¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷Í¥¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤¬¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëµ¯¤¤¿¥«¡¼¥ÉÂçÍð»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡ØÂ¹ÀÐô¦¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¡Ë¤Î¼ÁÌä3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿1990Ç¯¤Ë¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤¿¡£
Â¹ÀÐô¦¤¬¡Ö17Ç¯´Ö¤Ç240ËÜÍ¾¤ê¤Î¹¹ð¤ò»£¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·î¤Ë1ËÜ¤Î³ä¹ç¤Ç»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡£¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¹¹ð¤Ë¹ç¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆâÍÆ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¹¹ð¤¬ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Î´é¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¹¹ð¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¹ð¤Ë¤ÏÉûºîÍÑ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂçÍð»öÂÖ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
1999Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤¬ÄÌ²ß´íµ¡¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¾©Îå¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂçÍð¡×¤Ï¡¢ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê¿®ÍÑÉÔÎÉ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈ¯¹ÔËç¿ô¤Ï1999Ç¯¤Î3900ËüËç¤«¤é2002Ç¯¤Ë¤Ï1²¯500ËüËç¤ËµÞÁý¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¿®ÍÑÉÔÎÉ¼Ô¤â2001Ç¯¤Ë245Ëü¿Í¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï372Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£
¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡Ö¿®ÍÑÉÔÎÉ¼Ô¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¡¢¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¹¹ð¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø»ä¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¡Ù¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡Ö¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Ìµº¹ÊÌ¤Ê¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤È»ÈÍÑ¤Ç¿®ÍÑÉÔÎÉ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£»ä¤Î²á¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤à¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Çº¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹ð»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¹¹ð¼ç¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£