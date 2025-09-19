¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼60¡×㉛¡ä60Ç¯´Ö¤Ç¡Ö½ÐÀ¸Î¨6¢ª0¡¥75¡×¡Ä¿Í¸ý¤Î³³¤òËÉ¤°µ¡²ñ3ÅÙÆ¨¤·¤¿¡Ê2¡Ë
2ÅÙÌÜ¤Ï1997Ç¯¤À¡£²ÈÂ²·×²è¤Ï1996Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬1¡¥54¤ËÍî¤Á¤¿1997Ç¯¤ËÃæÃÇ¤·¤¿¡£»º»ùÀ©¸Â¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿Í¸ýÀ¯ºö¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¤ÎÊÑÆ°¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÀß·×¤¹¤ëÃ´ÅöÁÈ¿¥¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ï1¡¥57¥·¥ç¥Ã¥¯Ä¾¸å¤Ë½Ð»ºÍÞÀ©¤«¤é½Ð»º¾©Îå¤ËÀû²ó¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬2¤ò³ä¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ïº£Ç¯6·î¡¢30Ç¯´Ö¤Û¤É°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤ò¸ø¼°Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢¾©Îå¤ËÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢´Ú¹ñ¤Ï2005Ç¯¤ËÊÝ·òÊ¡»ãÉôÆâ¤ËÄã½Ð»º¿Í¸ýÀ¯ºö²Ý¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÀÕÇ¤Éô½ð¤â¤Ê¤¯8Ç¯¤ò¶õÇò¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬1¡¥08¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤È¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤ÈÁÈ¿¥¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢²ÝÃ±°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¼Â¸úÀ¤ÏÀ©¸ÂÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶õÇò¤Ï·ëº§Ç¯Îð¤Î¾å¾º¡¢½Ð»ºÃÙ±ä¤ÈÌµ»Ò½÷ÁªÂò¤Î³È»¶¤Î¹½Â¤²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤Ï2020Ç¯¤À¡£¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ýÀ¯ºö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬2005Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÄã½Ð»º¹âÎð¼Ò²ñ´ðËÜË¡¡×¤òº¬µò¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎË¡¤Ë´ð¤Å¤5Ç¯Ã±°Ì¤ÇÈÆ¹ñ²ÈÅªÃæÄ¹´ü·×²è¤ò¼ùÎ©¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£Ì¾¾Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÄêÅö»þ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤À¤Ã¤¿¡£¾¯»Ò²½¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¶µ°é¡¢Æâ¼û»Ô¾ì¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¡¢Ç¯¶â¡¢·³Ê¼ÎÏ¡¢ÃÏ°èÊÐ½Å¤Ê¤É¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£¿Í¸ýÀ¯ºö¤â¤è¤êÊñ³çÅª¤ÇÁí¹çÅª¤ÊÀÜ¶á¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡Æâ¹ñ¿Í¤Î¿Í¸ý 2018Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯
2020Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤È¹ñ²ñ¤ÏË¡Ì¾¤ò¡Ö¿Í¸ýÀ¯ºö´ðËÜË¡¡×¤Ë²þ¤á¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê¤ò±Û¤¨¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È½àÈ÷¤ò¶¯Ä´¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎË¡°Æ¤ÏÂè24Âå¤Î¹ñ²ñ¤Ç¿Ê¤Þ¤ºÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏµÄÏÀ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Éô½èÊÌ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤À¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï´ûÀ®»ö¼Â¤À¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¤òÀµ³Î¤ËÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤½2030Ç¯Âå¤Îº®Íð¤òËÉ¤®¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÎÈ¿Æ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÆâ¹ñ¿Í¿Í¸ý¤Ï2018Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸º¾¯¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÀÄÇ¯¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤¬¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£À¯ÉÜ¤¬ËèÇ¯¡¢¿ôÃû¥¦¥©¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÃÏÊý¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í¸ýÏÀ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢º£¸å¡¢¿Í¸ý¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÊý¤Î¿Í¸ýÁý²Ã¤âÆñ¤·¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá´ÑÅª¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¼Â¤Ï»ö¼Â¤À¡£¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï½ÐÀ¸¤¬»àË´¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Î»àË´¼Ô¤Ï35¡¥8Ëü¿Í¤Ç¡¢¹âÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¤¿¤áËèÇ¯¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ì¤ÐËèÇ¯70Ëü¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢2030Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤¬1¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÇ¯´Ö½ÐÀ¸»ù¤Ï30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤«¤é¤À¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡£ºòÇ¯À¸¤Þ¤ì¤¿23¡¥8Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î54¡ó¤¬¼óÅÔ·÷¤Ç½ÐÀ¸¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Î½ÐÀ¸¼Ô¤¬ÃÏÊý¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¿Í¸ý¤ÎÊ¬»¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¶¥Áè¤Î¶¯ÅÙ¡×¤òÄã¤á¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤À¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦¿Í¸ý¤òÄ¯¤á¤ë´ÑÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¤ò²áµî¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â²½¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¸ý¤Îµ¬ÌÏ¤È¹½Â¤¤Ë¹ç¤¦¼Ò²ñ¤ÎºîÆ°Êý¼°¤ÈÃá½ø¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¡ÊÃÏÊý¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¡¢½»µïÂÐºö¤Ê¤É¡Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¾õ¶·¤Ë·Þ¤¨¤ëÂå°Æ¤òÃµ¤¹»þ¤À¡£¿Í¸ý¤Ï¼Ò²ñ¤È»Ô¾ì¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£¿Í¸ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¤È»Ô¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¹¬¤¤¡¢¿Í¸ý¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Û¤ÜÀµ³Î¤ËÍ½Â¬²ÄÇ½¤À¡£º£¸åÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤È»Ô¾ì¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¿Í¸ý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥Æ¡¿¥½¥¦¥ëÂç¿Í¸ýÀ¯ºö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹