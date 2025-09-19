¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼60¡×㉛¡ä60Ç¯´Ö¤Ç¡Ö½ÐÀ¸Î¨6¢ª0¡¥75¡×¡Ä¿Í¸ý¤Î³³¤òËÉ¤°µ¡²ñ3ÅÙÆ¨¤·¤¿¡Ê1¡Ë
2015Ç¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤«¤é¡Ö¿Í¸ýÀ¯ºö¤ò»ðÌä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤Î»ä¤Ë¤Ê¤¼¿Í¸ýÀ¯ºö¤ò»ðÌä¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤äÈá¤·¤¯¤Ê¤ëÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö·ÐºÑ¤Ï´Ú¹ñ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¿Í¸ý¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ýÊÑÁ«¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬0¡¥75¡Ê2024Ç¯´ð½à¡Ë¤ÇÀ¤³¦ºÇÄã¤À¡£¤·¤«¤·¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1960Ç¯Âå½é¤á¤Ë¤Ï6¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¸å¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶¤Ç½ÐÀ¸Ä¾¸å¤Þ¤¿¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë»àË´¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¯¡¢½Ð»º¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÀ¸ÆÏ¤¬ÃÙ¤ì¤ë´·¹Ô¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï»º»ùÀ©¸Â¤Ë»à³è¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤à¤ä¤ß¤Ë»º¤á¤Ð¸ð¿©¤Î»Ñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1984Ç¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬1¡¥74¤È¤Ê¤êÄã½ÐÀ¸Î¨¹ñ²È¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤¬¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ï½Ð»º¾©Îå¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é40Ç¯´Ö¡¢´Ú¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£60Ç¯´Ö¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤¬6¿Í¤«¤é1¿ÍÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤¬Í£°ì¤À¡£
·ÐºÑ¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð½ÐÀ¸Î¨¤â¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤··Êµ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§Å¬Îð´ü¤ÎÀÄÇ¯¤¬¥½¥¦¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ê¡Ö¶¥Áè¤Î¶¯ÅÙ¡×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¼óÅÔ·÷¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£Â¾¤ÎÅÔ»Ô¹ñ²È¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤â»÷¤¿ÆÃÀ¤¬É½¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô¹ñ²È¤Ï½ÐÀ¸Î¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ1Ì¤Ëþ¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ï¿Í¸ý¤Î¼óÅÔ·÷½¸Ãæ¤¬À¤³¦¤Î¤É¤Î¹ñ¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤Ä¡£1970Ç¯¤Î¿Í¸ý¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ2626Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¥½¥¦¥ë¡¦µþµ¦¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡¢¿ÎÀî´Þ¤à¡Ë¤Ë¤ÏÌó754Ëü¿Í¡Ê28¡¥7¡ó¡Ë¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ë¤Ï159Ëü¿Í¡Ê6¡¥1¡ó¡Ë¤¬µï½»¤·¤¿¡£54Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï4976Ëü¿Í¡ÊÆâ¹ñ¿Í´ð½à¡Ë¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¼óÅÔ·÷µï½»¼Ô¤Ï2513Ëü¿Í¡Ê50¡¥5¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
²áµî¤Ë¤ÏÃÏÊý¤Î¹ñÎ©Âç¤äÌ¾Ìç¹â¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¥½¥¦¥ë¤ËÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£½¢¿¦¤â¥½¥¦¥ë¤È¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤áÀÄÇ¯¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤è¤ê¤â¡¢·ã²½¤·¤¿¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¸Â¸¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¼óÅÔ°Ê³°¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¿Í¸ý¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢´Ú¹ñ¤Ï¿Í¸ý¤Î½¸Ãæ¤Ç¶¥Áè¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¡Ê´üÂÔ¼÷Ì¿¡Ë¤ÎÊÑ²½¤â·àÅª¤À¡£1970Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ58¡¥7ºÐ¡¢½÷À65¡¥8ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ80¡¥6ºÐ¡¢½÷À86¡¥4ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£50Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤ËÃËÀ¤Ï22ºÐ¡¢½÷À¤Ï21ºÐ¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¾å¾º¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤À¡£
¢¡ÃË»ùÁª¹¥¤«¤é½÷»ùÁª¹¥¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¹ñ
²¿¤è¤ê¤â·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ÏÃË½÷Èæ¤ÎÅ¾´¹¤À¡£Àµ¾ï¤ÊÀÈæ¤Ï½÷»ù100¿Í¤¢¤¿¤êÃË»ù104¡Á106¿Í¤À¡£1980Ç¯Âå¤ÎÄ¶²»ÇÈÆ³Æþ¸å¡¢ÂÛ»ùÀ´ÕÄê¼±ÊÌ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃË»ùÁª¹¥¤¬½ÐÀ¸ÀÈæ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï116¡¥5¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Âè1»Ò¤¬½÷»ù¤Ê¤éÂè2»Ò¡¢Âè3»Ò¤ÏÉ¬¤ºÃË»ù¤ò»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Âè3»Ò¤ÎÀÈæ¤Ï¤Ê¤ó¤È189¡¥9¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸ÀÈæ¤Ï105¤ÈÀµ¾ïÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè3»Ò¤ÎÀÈæ¤Ï102¡¥9¤È¤à¤·¤íÄã¤¤¡£Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥¤¥é¥ó¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤ËÃË»ùÁª¹¥¤¬¶¯¤¤¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃË»ùÁª¹¥¤«¤é½÷»ùÁª¹¥¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»öÎã¤Ï´Ú¹ñ¤¬Í£°ì¤À¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²ÈÂ²·×²è¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸ù²á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢À¯ÉÜ¤¬À¯ºö¤Î¥¡¼¤ò²Ì´º¤Ë²ó¤»¤º»þ´ü¤òÆ¨¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï3ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï1989Ç¯¤À¡£Åö»þ¤ÎÆÃ¼ì¹ç·×½ÐÀ¸Î¨1¡¥56¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾¯»Ò²½¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï´·¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð»ºÍÞÀ©Ãæ¿´¤Î²ÈÂ²·×²è¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£1984Ç¯°Ê¹ß¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï1¿ÍÂæ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÈ¿Æ¤»¤º¡¢½ÐÀ¸¿ô¤â1982Ç¯¤Î84¡¥8Ëü¿Í¤«¤é1987Ç¯¤Ë¤Ï62¡¥4Ëü¿Í¤Ø¤È22Ëü¿Í¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£Æý»ù¤Î»àË´Î¨¤â1980Ç¯¤Î¿·À¸»ù1000¿Í¤¢¤¿¤ê17¿Í¤«¤é1988Ç¯¤Ë¤Ï8¿Í¤ËµÞ¸º¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬¼«Á³È¿Æ¤¹¤ëÍýÍ³¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨1¡¥57¤ò¡Ö1¡¥57¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢1990Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐ±þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤â¤½¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÍÞÀ©À¯ºö¤ò½ª¤¨¤Æ¿Í¸ýÀ¯ºö¤Î¼´¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯´Ö20Ëü¿ÍÂæ¤Î½ÐÀ¸¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£