»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤ò¡Ä¶õ¹Á¤ÇÆ±È¼Åë¾è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¾×·âÅª¤Ê¹ÔÆ°
¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ç»ô¤¤¸¤¤ÎÅë¾è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢¸¤¤ò°ä´þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢The Brussels Times¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á²¦Î©Æ°ÊªÊÝ¸î¶¨²ñ¡ÊSRPA¡ËÆ°ÊªÊÝ¸î½ê¤ÎÌç¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ö¥ê¡¼1É¤¤ò¾è¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÖPako¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤³¤Î¸¤¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÝ¸î½êÂ¦¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤Î½÷À¤ÏPako¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÅë¾è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ö¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»Æ¬¼ï¡ÊÆ¬¤Î¹ü³Ê¤È¥Þ¥º¥ë¤¬Ã»¤¤¼ïÎà¡Ë¤Î¸¤¤äÇ¤Ï¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤è¤ë»àË´¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Åë¾è¤òµñÈÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¤¹¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤Î½÷À¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ó¡¢Pako1É¤¤À¤±¤ò¾è¤»¤ÆÊÝ¸î½ê¤ØÁ÷¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï°ì¿Í¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î½êÂ¦¤Ï¡Ö°ä´þ¤µ¤ì¤¿¸¤¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ï´°Á´¤ËÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖÆ°Êª¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛµÞÇÛÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î½êÂ¦¤ÏSNS¤ËPako¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë°ä´þ¤Î·Ð°Þ¤òÅê¹Æ¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÊÝ¸î½êÂ¦¤Ï¡¢°ä´þ¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë½»¤à»ô¤¤¼ç¤Î¿ÆÀÌ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤¡¢Pako¤¬°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÈà¤é¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£