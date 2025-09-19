¹âºêÀþ¤ò¡Öµ¤Æ°¼Ö¡×¤¬Áö¤ë¡ª °Û¿§¤ÎÎó¼Ö¤¬º£½µ±¿¹Ô¤Ø ¹âºê¤È¡ÖÂçµÜ¤ÎÎÙ±Ø¡×¤ò·ë¤Ö
¹âºêÀþ¤Ç¥¥Ï110·Ïµ¤Æ°¼Ö¤¬20Æü±¿¹Ô
¡¡2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¹âºêÀþ¤Î¹âºê¡ÁµÜ¸¶´Ö¤Ç¡¢¥¥Ï110·Ïµ¤Æ°¼Ö¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¹âºêÀþ¤òÁö¤ë¥¥Ï110·Ïµ¤Æ°¼Ö¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢¹âºêÀþ±èÀþ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¡ÖTAKASAKI Line Yell 110¡×¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡õ¥»¡¼¥ë¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¸½ºß¤Ï¿½¹þ½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏÈ¬¹âÀþ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥Ï110·Ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º£²óÆÃÊÌ¤Ë¹âºêÀþ¤Î¹âºê¡ÁµÜ¸¶´Ö¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÂçµÜ¥°¥ë¥á¡×¡Ö·§Ã«¥°¥ë¥á¡×¡Ö¿¼Ã«¥°¥ë¥á¡×¡Ö¹âºê¥°¥ë¥á¡×¤Î6ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¬¹âÀþ¤Î¥¥Ï110·Ï¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ëHB-E220·Ï¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£