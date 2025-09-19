°ËÅì¶Ð»á¡¡ÃæÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¡¢²¬ÅÄ½ÓºÈ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÖÌîµåÁª¼ê¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö110¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú°ËÅì¶Ð¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿ÁÄÉã¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê38¡Ë¡¢²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂàÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤âÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿Î¾Åê¼ê¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ì»þ´ü¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤âÇ¤¤»¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¤ÏÌîµåÁª¼ê¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡£¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Æ¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁÄÉã¹¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¬ÅÄ¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÁê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¡ÊÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡Ë¸ç¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡ÖÈà¤â²¬ÅÄÆ±ÍÍ¤ËÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤ºÌÛ¡¹¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â¿Í´ÖÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÅì»á¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«ÃÒµ×»á¡Ê40¡Ë¤À¡£
¡¡¡ÖÈà¤â¤â¤ÎÀÅ¤«¡¢Ê¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤Ê¤¤¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¿¿ÌÌÌÜ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÄÉã¹¾¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£