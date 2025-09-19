ÃÅÌª¡Ö¿²¤ëÍ×ÁÇÂ¿¤¤¡×¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼Ì³¤á¤ëÈÖÁÈ¡¡»ëÄ°¼Ô¤òÌ²¤ê¤ËÍ¶¤¦¡Ä½Ð±é¼Ô¤Î¿Ê¹ÔÀä»¿¡Ö´í³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡È¿²¤ëÍ×ÁÇ¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½Ð±éÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈÖÁÈ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤Ï¡¢ÃÅÌª¤¬¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëNHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡ÖÏ»³ÑÀº»ù¤ÎÆÝ¤ßÅ´ËÜÀþ¡¦ÆüËÜÎ¹¡×¡ÊÉÔÄê´üÊüÁ÷¡Ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï¿²è¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿²¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÇÐÍ¥¡¦Ï»³ÑÀº»ù¤¬¡È¼ò¡É¤È¡ÈÅ´Æ»¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¡£ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¿²¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤È¡¢À¨¤¤Ì²µ¤¤¬¤¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢²¿²ó¤â¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾Ã¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃÅÌª¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢¿²¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£»ëÄ°¼Ô¤òÌ²¤ê¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥¬¥¿¥ó¥´¥È¥ó¤Ç¤·¤ç¡©µ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©²Ã¤¨¤Æ»ä¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤È¡¢Ï»³Ñ¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿Ê¹Ô¡£¿Í¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¡©¤À¤«¤é¿²¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£