°û¼ò±¿Å¾¤ÇµÕÁö¤·¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡Ä´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Åö»þ18ºÐÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÇµÕÁö¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·ÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö»þ18ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀÒ¤ÇÅö»þ18ºÐ¤ÎÃË¤ÏµîÇ¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»þÂ®¤ª¤è¤½125¥¥í¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎË¥Ã«ÌÐ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ51¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡ÖÄä»ß¤ä¡¢½ù¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬30¥¥í¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇµÕÁö¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¡¢µá·ºÄÌ¤êÄ¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÏÁ°¤ò¸þ¤Æ°ÍÉ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯È½·è¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
