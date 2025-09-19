25ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹À¥¤¹¤º¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¡×
ÇÐÍ¥Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Îë¼¯¤Ï¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¼«¿È¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³¤Î¹â¹»¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸ÅÌÌò¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊç½¸¤ËÍ§Ã£¤È»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç¹À¥¤¬Îë¼¯¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È»öÌ³½ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¹À¥¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¹À¥¤Ï¡Ö¾®´é¤Ç¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¡¢Â¾¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê±û»Î¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¡¢¤¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÎë¼¯¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢Æ±À¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Îë¼¯¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¹â¹»2Ç¯¤Î11·î¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÅÐ¹»¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤°¤é¤¤¡£ËÜÅö¡¢Á´Á³¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¸«¤»¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¹À¥¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬¤É¤³¤«¤Ç¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡Ê¾Íè¤Î¡Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿À¸Í¤«Ê¡²¬¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£Â´¶È¤·¤¿¤é³¤³°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£