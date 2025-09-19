¤¬¤ó¡ÖºÆ¡¹¡¹È¯¡×¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤¬¹ðÇò¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯ÍýÍ³¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¹¬¤»¤¬¡Ä¡×
¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¬¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¤¿¤áÂ©¡×¤Î¸úÍÑ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¸ÅÂ¼¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¹¬¤»¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤Ã¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿À¤Âå¡£¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ëÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤¿¤áÂ©¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤À¡Ù¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂÎ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤«¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤áÂ©¤ÇÅÇ¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¿ÍÁ°¤Ç¤â¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤ê´µ¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¡¡¤½¤Î»þ¤Ï13Ç¯¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤¬º£¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅÆü¿Ê·îÊâ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2017Ç¯¡¡2018Ç¯¡¡2023¡¡Ç¯¸½ºß¤È»°ÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Îº£¤òÃÎ¤ê¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£