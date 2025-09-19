¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤¹¤º¡×¤«¤é·ÝÌ¾¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¡Ä¡×
½÷Í¥¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤Î¥²¥¹¥ÈÎë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹À¥¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿19Ç¯Á°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤ÎÎë¼¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤Ã¤ÈÈà¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢Ìò¤äºîÉÊ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡ª¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¤¤¤é¤ì¤ë¡£¶¯¤¤¤Ê¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÎë¼¯¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤Î´é¤ò¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»É·ã¤·¹ç¤¨¤ë¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤È»ä¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦»ä¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
MC¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬¡ÖÌµ»ë¤·¤ÆÄÌ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¹À¥¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿Îë¼¯¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îë¼¯±û»Î¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îë¼¯¤ÎÎë¤Ï¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤º¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£