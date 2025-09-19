『eFootball』累計9億DLを達成！FCバルセロナをテーマにした記念キャンペーン開催中…公式eスポーツ世界大会も開幕

KONAMIは18日、基本プレー無料で家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中の『eFootball™』が世界累計9億ダウンロードを突破したと発表した。

これを記念し、FCバルセロナをテーマにしたキャンペーンが9月18日からゲーム内で開催中。「9」億DLということで、バルサで背番号9をつけるロベルト・レヴァンドフスキがフィーチャーされている。

試合を行い、条件を達成することで報酬がもらえる「キャンペーンハブ」では、バルセロナの選手が手に入る抽選契約権やShow Time「ロベルト レヴァンドフスキ」などを無料で獲得できるほか、ログインボーナスとして、eFootball™コインやアイテムなどがプレゼントされる。

さらに、新スキル「ロースクリーマー」を持つリヴァウド、ロベルト・カルロス、スティーヴン・ジェラードが登場！

「ロースクリーマー」は、より速いインパクトシュートを打つことができるスキル。これを持つ「Epic:リヴァウド」・「Epic:ロベルト カルロス」・「Epic:スティーヴン ジェラード」の3選手は、「Epic: Low Screamer」として、9月25日（木）まで登場している。

また、昨シーズン3,642万人が参加した公式eスポーツ世界大会「eFootball™ Championship 2026」も開幕した。

「eFootball™ Championship 2026」は、全プレーヤーが参加可能な「eFootball™ Championship 2026 Open」と、オフィシャルパートナークラブのファンNo.1を決める大会「eFootball™ Championship 2026 Club Event」の2つの大会で構成され、勝ち上がったトッププレーヤーが2026年夏に開催予定の決勝大会「World Finals」で“世界一”の称号をかけて戦う。

まずは、ファンNo.1を決めるClub Event「eFootball™ Championship 2026 FC Barcelona」のオンライン予選が18日からスタート。「Club Event」の勝者は、「World Finals」への出場権を獲得できる。

「天才」「世界一」と呼ばれながら消えた「ある国」の6名

ほかのパートナークラブの代表を決める「Club Event」も順次開催予定とのこと。いよいよ始まった「イーフト世界一」を巡る戦いにも注目だ。