¡ÖÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃÖ¤¼ê»æ¡Ä¡¡¶âÍ»µ¡´ØÅ¹Ä¹¤ÎÃË¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±²¯±ß²£ÎÎµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ÏÂ²Î»³¡¦¶úËÜÄ®
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤¬¡¢£±²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÏÂ²Î»³¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤®¤µ¿®ÍÑµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¦¶úËÜ±Ä¶ÈÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ë¿·ÅÄÇî»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£¹·î£±£²Æü¤«¤é£±£¶Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢Å¹¤Î¶â¸Ë¤«¤é£±²¯£¶£°£°Ëü±ß¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î£±£¶Æü¤ËÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Î½÷À¤«¤é¡¢¡Ö¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÖ¤¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¿·½É·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£