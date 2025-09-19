º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖËÜÈÖ¤òÁÛÄê¡×¤¢¤¨¤ÆÃ»¤¤½àÈ÷¤Çµß±çÅÐÈÄ¡¡Ãæ·Ñ¤®¤Ï¡ÖÆñ¤·¤µ¤¢¤ë¡£Å¬À¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥ÞÀï¤Ë5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç1²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»Íµå2»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²óÎ¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£½éµå¤Ç99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·¤Î3µå»°¿¶¡¢2¿ÍÌÜ¤â100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ê¤É¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢4¿ÍÌÜ¤òÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£1µå¤´¤È¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÂ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤¨¤ÆÃ»¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö20µå¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£15µåÁ°¸å¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¡¢¤¿¤Àº£Æü¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç°ì±þÍ¾Íµ¤Ï»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µß±çµ¯ÍÑ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ÄÅê¤²¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁá¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë5²ó¤òÅê¤²¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡Ê¸ª¤Î¡Ë¤Ä¤¯¤êÊý¤¬°ã¤¦¡£º£ÆüÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¾å¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£Æü¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯½àÈ÷¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÃ»¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ê3A¤Ç¡Ë¤¢¤È1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¡Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÈ¯¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÆñ¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À»Ä¤ê»î¹ç¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÅê¤²¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£