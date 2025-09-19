Åì¾Ú¡¢Æü¶äÈ¯É½¤ÇÍð¹â²¼¡¡²¼¤²Éý¡¢°ì»þ800±ßÄ¶
¡¡19Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡ËÇäµÑÊý¿Ë¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±Íð¹â²¼¤·¤¿¡£²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü5000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä«Êý¤ÏÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¾å¾º¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆü¶ä¤¬ETF¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë³ô¼°¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼ûµë¤¬´Ë¤à¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þ¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ23±ß44Á¬°Â¤Î4Ëü5279±ß99Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï3.13¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3162.00¡£TOPIX¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£