¡ÖÁá¤¯¥Õ¥ë¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤è¤Í¡×¸µALDIOUS¤ÎToki¡¢¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖZilqy¡×»ÏÆ°¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´¶¼Õ
¸µALDIOUS¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢16Æü¤Ë¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖZilqy¡×»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿Toki¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ð¥É¡ÖZilqy¡Ê¥¸¥ë¥¡¼¡Ë¡×¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖZilqy»ÏÆ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¡¢³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£¥È¥¾®ÁÎ¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤ó¤«¥à¥º¥à¥º¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿Teaser±ÇÁü¤Ï´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ó¤Ê°ì½Ö¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡¡Áá¤¯¥Õ¥ë¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤»¤è¡×¤È¤·¡¢Zilqy¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Toki¤Ï14Æü¡¢X¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ALDIOUS¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï5·î17Æü¡¢8·î¤ÎÅìÌ¾ºå¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖZilqy¡×»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤¬¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤ÆÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Zilqy¤ÏToki¡¢21Ç¯¤Þ¤ÇLOVEBITES¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Miho¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢Anna¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢Kano¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤Ç·ëÀ®¡£11·î5Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVacant Throne¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢12·î¤Ë¤Ï¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£