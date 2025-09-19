²ÆµÙ¤ß¤À¤±¾®1¤ÎÌ¼¤òÌ±´Ö³ØÆ¸¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·î³Û8Ëü±ß¡×¤Ç¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÁê¾ìÅª¤ËÉáÄÌ¤ÎÎÁ¶â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ì±´Ö³ØÆ¸¤È¸øÎ©³ØÆ¸¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¸øÎ©³ØÆ¸¡×¤È¡ÖÌ±´Ö³ØÆ¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©³ØÆ¸¡ÊÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬±¿±Ä¤ä°ÑÂ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ËÊä½õ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Î»ÜÀß¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°ÂÁ´¤ËÍÂ¤«¤ê¡¢½ÉÂê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê´ÊÃ±¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û5000±ßÁ°¸å¤«¤é1Ëü±ßÄøÅÙ¤È¡¢Èæ³ÓÅª°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ Êü²Ý¸å»ùÆ¸·òÁ´°éÀ®»ö¶È¡ÊÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï4000±ß～6000±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï6956±ß¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ì±´Ö³ØÆ¸¤Ï´ë¶È¤äNPO¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ä½¬¤¤»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎÁ¶â¤Ï¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎÁ¶â¤Î°ã¤¤¤Ï¡ÖÃ¯¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö³ØÆ¸¤ÎÎÁ¶âÁê¾ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ì±´Ö³ØÆ¸¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ï 3Ëü±ß～7Ëü±ßÄøÅÙ ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤ä¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊü²Ý¸åÍøÍÑ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍÂ¤«¤ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©»ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñÍÑ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÎÁ¶â¤ÏÄÌ¾ï·î¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒSene-G¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Î³ØÆ¸¤Ç¤Ï·î5Ëü±ß¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡·¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤ÇÌó6Ëü±ß～8Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·î³Û8Ëü±ß¡×¤Ï¹â¤¤¡© ÂÅÅö¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ö·î³Û8Ëü±ß¡×¤ÏÌ±´Ö³ØÆ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÂÅÅö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¡¢²ÈÄÂ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë
¡¦Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÊÝ°é¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦±Ñ¸ì¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É½¬¤¤»ö¤ò·ó¤Í¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ãë¿©¤ä¤ª¤ä¤ÄÂå¡¢¶µºàÈñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñ¤¬·î³Û¤Ë¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦³Ø¹»¤ä¼«Âð¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢·î³Û8Ëü±ß¤Ç¤â¡Ö¹â¤¤¤±¤ì¤ÉÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÎÁ¶â¡×¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã±¤ËÄ¹»þ´ÖÍÂ¤«¤ë¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤³¤ÎÎÁ¶â¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê³ä¹â¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÂ¾³ØÆ¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Êü²Ý¸å»Ò¤É¤â¶µ¼¼¤ä°ì»þÍÂ¤«¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³ØÆ¸¤òÁª¤Ü¤¦
Ì±´Ö³ØÆ¸¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÎ©³ØÆ¸¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Á÷·Þ¤ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£·î³Û8Ëü±ß¤Ï¹â³Û¤ÊÉôÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬ÂÅÅö¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÂ¤«¤ê»þ´Ö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²È·×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë³ØÆ¸¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
