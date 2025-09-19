¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬²ßÊª¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢°ì»þ¤ÏÁ´¿ÈËãáã¤Ë¡Ä¡ÈÇÈÍðËü¾æ¡É¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ²Î¼ê¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ8Ç¯
²Î¼ê¤Î¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ®ÉÂÃæ¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿´Ú¹ñ²Î¼ê¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë
¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯9·î19Æü¡¢62ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»à°ø¤Ï°ßÄ²´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¡¢Äã·ì°µ¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤È¤¤¤¦¡£
1955Ç¯¤ËÁ´ÍåÆîÆ»¡¦ÌÚ±º¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥â¥¯¥Ý¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¡Ø¼·¹Ã»³¡Ù¤Ç¥È¥í¥Ã¥È²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èá°¥´¶¤Î¶¯¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¸½ºß¤âÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤«¡¢°Ê¹ß¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤âÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ËÆÍÆþ¡£¡Ø¼·¹Ã»³¡Ù°ÊÍè¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥«¥¹¥Ð¤ÎÎø¿Í¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ë¥ó¥Ð¡Ù¡ØÊúÍÊ¡Ù¤Ê¤É¤Î¶Ê¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥í¥Ã¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬2004Ç¯¡¢ºÆ¤Ó»îÎý¤¬¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÃÏÊý¸ø±é¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬²ßÊª¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¿ÈËãáã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¡¢1Ç¯Í¾¤ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢»¿Èþ²Î¤Ê¤É½¡¶µ²»³Ú¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ðÇ®¤òÀÑ¤ó¤À¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢Á´¿ÈËãáã¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÊ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°¦¾ð¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖºÊ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë