¤Ä¤¤¤Ë¿´Çï¿ô¤â·×Â¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Apple¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods Pro 3¡×³°´Ñ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢Á°À¤Âå¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
2025Ç¯9·î19Æü¡¢Apple½ãÀµ¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods Pro 3¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°À¤Âå¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿´Çï¿ô¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Apple Intelligence¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£º£²ó¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÂÊª¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÂç¤¤µ¡¢·Á¤òÁ°À¤Âå¤ÎAirPods Pro 2¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.apple.com/jp/airpods-pro/
AirPods Pro 3¤Î²½¾ÑÈ¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÖDesigned by Apple in California¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ½ñÎà¤ÈAirPods Pro 3ËÜÂÎ¡¢¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¡£
¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤ÏËÜÂÎ¤ËM¥µ¥¤¥º¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢XXS¡¦XS¡¦S¡¦L¤Î4¥µ¥¤¥º¤¬ÊÌÅÓÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥º¤¬5¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏAirPods Pro 3¤«¤é¤Ç¤¹¡£
AirPods Pro 3¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÎÁ°ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
AirPods Pro 3(º¸)¤È¡¢Âè2À¤Âå(USB-C)¤ÎAirPods Pro 2(±¦)¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡£²èÁü¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¤ï¤º¤«¤ËAirPods Pro 3¤ÎÊý¤¬½Ä¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AirPods Pro 2¤À¤ÈÁ°ÌÌÃæ±û¤ËLED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿AirPods Pro 3¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç55g¤Ç¤·¤¿¡£Âè2À¤Âå(USB-C)¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç61g¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8g¤Û¤É·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤ò¸þ¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡£AirPods Pro 2(±¦)¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°²ò½üÍÑ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¡¢AirPods Pro 3(º¸)¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AirPods Pro 3¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Îº¸Â¦ÌÌ
ÄìÌÌ¤Ë·ê¤ÈUSB-C¥Ý¡¼¥È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥°¥ê¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë·ê¡£
Å·ÌÌ¤Ë¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡£
¤³¤³¤Ç¡¢AirPods Pro 3¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹Á°ÌÌ(º¸)¤Ë¤â¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇLED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤ÈLED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¸÷¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢AirPods Pro 2(±¦)¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈAirPods Pro 3¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬LED¤Îµ±¤¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÆâÂ¦¤Î·Á¾õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
AirPods Pro 3(º¸)¤ÈAirPods Pro 2(±¦)¤ÇÆâÂ¦¤Î·Á¾õ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤··Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ïµ»Å¬¥Þ¡¼¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AirPods Pro 3¤Î¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
AirPods Pro 3¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î·Á¾õ¤âÁ°À¤Âå¤«¤é¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AirPods Pro 3(º¸)¤ÈAirPods Pro 2(±¦)¤Ç¡¢L(º¸¼ª)¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î³ÑÅÙ¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥µ¡¼(¹õ¿§ÉôÊ¬)¤Î·Á¾õ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢AirPods Pro 3(º¸)¤ÎÊý¤¬¡¢AirPods Pro 2(±¦)¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
AirPods Pro 3(º¸)¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿»þ¤ËÁ°ÌÌ¤Ë¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢AirPods Pro 2(±¦)¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AirPods Pro 3¤Ï¿´Çï¿ô¤ò·×Â¬¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î·Á¾õ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î·Á¾õ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢AirPods Pro 3(º¸)¤ÈAirPods Pro 2(±¦)¤Ç¡¢¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ë¸ß´¹À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁõÃåÊýË¡¤Ë¤â¤ï¤º¤«¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢AirPods Pro 3¤ÎÊý¤¬¼è¤ê³°¤·¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ë»þ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ú¤¡¢°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
AirPods Pro 3¤ÏÁ°À¤Âå¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î·Á¾õ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÃå¤±¿´ÃÏ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¼¡¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä
Apple¤ÎAirPods Pro 3¤ÏÀÇ¹þ3Ëü9800±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Amazon.co.jp¤Ç¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤À¤ÈÀÇ¹þ3Ëü8192±ß¤ÇÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
Amazon.co.jp: Apple AirPods Pro 3 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÊäÄ°µ¡Ç½¡¢Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª ¥µ¥¦¥ó¥É¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ : ²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é