¿ÆÍ§¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¥«¥Ö¥Ã¤¿¡ÄÍ§¾ð¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿ÆÍ§¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¦ÃËÀ¤â»÷¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤â¤·¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¡×¤¬¥«¥Ö¥Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Í§¾ð¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤È¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¡Ù¤¬¥«¥Ö¥Ã¤¿¤È¤Í§¾ð¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ»ëÌî¤ò¹¤²¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Ìñ²ð¤ÊÁê¼ê¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¿ÊÅ¸¶ñ¹ç¤òÊó¹ð¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢È´¤±¶î¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤È²¿¤·¤¿¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¯Êó¹ð¤·¤¢¤¦¡£ÃËÀ¤ÎËÜÀ¤â¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²áÄø¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÎø¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò¤È¤³¤È¤óÈò¤±¤ë
¡Ö¼»ÅÊ¤Ç¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î·ï¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤Ë¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í§¾ð¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢Í§¾ð¤¬²õ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÃËÀ¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Êý¤òÍ¥Àè¤¹¤ë
¡ÖËÜ¿Í¤Ë¹¥¤ß¤ò¥Ï¥Ã¥¥êÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë¹Ê¤ë¡£Èà½÷¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤¿Êý¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤·¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÃËÀ¤Î°Õ¸«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÎ¾Êý¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÍ§¾ð¤¬¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÍ§Ã£¤ËÊÌ¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤ÐÈ¬Êý´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§Ã£¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÊÑ¤ï¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤¯¤é¤¤Îø¿´¤¬Ã¸¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Í§Ã£¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤È°Õ¸«¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤é¤ºÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥Õ¥¡¥óÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¿¿·õ¤ÊÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢²þ¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤¢¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸£À©¤À¤±¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
¡Ö¾õ¶·¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì¸À¤À¤±¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î°ì¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÍ§¤äÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤ò±þ±ç¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Û£Ëæ¤Ê¤é¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§¾ð¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¤Û¤Î¤«¤ÊÎø¿´¤Ë¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿´¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÆÍ§¤ÎÎø¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Ûµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÎø°¦¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¡£µ¤»ý¤Á¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸å¤Ç¤â¤á¤ë¿´ÇÛ¤â¸º¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÆÍ§¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í§¾ð¤ÏËÜÊª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤È¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¡Ù¤¬¥«¥Ö¥Ã¤¿¤È¤Í§¾ð¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸â¡¡ÂöËá¡Ë
