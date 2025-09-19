昨年１０月に再婚を発表した川粼麻世（６２）と妻の花音さん（４１）がプライベートの夫婦ショットを披露した。

川粼は１９日までにインスタグラムで「友達の仲良し夫婦と銀座を歩いている時に、後ろからその友達に撮影されたさりげない我々夫婦の日常 まるで週刊誌の隠し撮りみたいだ」とつづり、花音さんと腕を組んで歩く姿をアップ。「友達はその後ルーフトップの店でも隠し撮りしていた」と店内でくつろぐ無防備な２ショットも投稿し、「でも妻の花音は振り返るこの写真がお気に入り 有り難い隠し撮りだね」とつづった。

その上で「我々芸能人は飲食店でも何処でも隠し撮りされるんだけど、それには我々ほぼ気づくもんなんだ 隠し撮りは気持ちが良いものではないので、どうせなら一緒に撮りましょうよ いつでも言って下さいね」と伝え、「＃一緒に撮りましょう」とタグを添えた。

フォロワーは「素敵です」「映画のワンシーンみたい」「バックショットもかっこいいしお綺麗です」「絵になる」「ほんと素敵な仲良しご夫婦」とうっとりした。

川粼は昨年１０月に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」に出演し、「実は再婚しました。まだ誰にも言ってないです。一般の方です」と電撃発表した。