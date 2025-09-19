É×¤Î¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤òÊ¹¤Î®¤·¡¢ºÊ¡Ö¤Ç¡¢½ÐÀ¤¤Ï¤Þ¤À¡©¡×¡Ä²ÈÄí¤Ë¤Þ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤Î¡ÈÈèÏ«¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Îµõ¤·¤µ
¥Ð¥Ö¥ë»þÂå°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡¢¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¡È¥¿¥Õ¤µ¡É¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Î²×Îõ¤µ¤òÊª¸ì¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÉ½¸½¤ò2¤Ä¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢·ª»³·½²ð»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¾¼ÏÂ¤¬°¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Ù¡ÊÍÎÙÆ²¡Ë¤è¤ê¡¢»à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¥Ã¥¡¼
¤Ø¤È¤Ø¤È¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£
²òÀâ
Í³Íè¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡Ögroggy¡×¤Ç¡¢Â¸µ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¯¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤¹¤ë¡¢´ù¤ÎÂ¤Ê¤É¤¬¤°¤é¤°¤é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤Ç¡¢¼Â¶·¤¬Áê¼ê¤ÎÂÇ·â¤Ë¤è¤ê¤Õ¤é¤Õ¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê¹ß¡¢Èè¤ì¤¿¤Õ¤ê¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢Æ±Î½¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¤«¤éÆÀ°ÕÀè²ó¤ê¤Ç¥°¥í¥Ã¥¡¼¤À¤è¡×¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¤ÇÃë¤á¤·¿©¤¦µ¤ÎÏ¤â¤Í¤¨¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ñ¼Ò¤Ë´ÌµÍ¤á¤Ç¥°¥í¥Ã¥¡¼¤À¤è¡×¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÎÍðÂÇÀï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤ÆµÍ¤á¤¬´Å¤¯¡¢¥Ý¥«¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤Ã¤È¤ó¤¤ç¤¦¤Ê´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±Î½¤«¤é¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀµ¤Î»ú¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¡£
µ¢Âð¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡¢º£Æü¤â¥°¥í¥Ã¥¡¼¤À¤è¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¤¤¿´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤·¤Ã¡ª¡×¡£ºÊ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¶òÃÔ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¤Ä¤¯¤ê¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ò2²ó¸À¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¥ë¥ó¥ë¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¡¢Å¬Åö¤ËÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤Î½ÐÀ¤¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉã¿Æ¤Ø¤ÎÂº¸·¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·»Äï¸ì¡Ö¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼¡×¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ø¥í¥Ø¥í´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¿Í¡á»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦²ò¼á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤Ï»þÂå¤Î°Ç¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÍÑË¡Îã
AÃË¡Ö²ÝÄ¹¡¢º£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
²ÝÄ¹¡Ö¤¤¤ä¤¡¥°¥í¥Ã¥¡¼¤À¤è¡£¤ªÁ°¤â¤À¤í¤¦¡©¡×
AÃË¡Ö¤¤¤¨¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
²ÝÄ¹¡Ö²¶¤¬²»¤ò¾å¤²¤¿¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
AÃË¡Ö¤¤¤¨¡¢»Å»ö¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼å²»¤À¤±¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
²ÝÄ¹¡Ö¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
AÃË¡Ö¼º¸À¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
²ÝÄ¹¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤¡£¤ªÁ°¤â¶¯¤¬¤é¤º¤ËËÜ²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡£¤¸¤ã¡¢»ä¤Ï¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤¹¤ë¡×
AÃË¡ÖÌÀÆüÄó½Ð¤¹¤ë´ë²è½ñ¤ÎÄ¾¤·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©¡×
²ÝÄ¹¡ÖÌÀÆüÌÀÆü¤Ã¡£¤³¤ì°Ê¾åÆ¯¤¤¤¿¤é¥â¥¢¥°¥í¥Ã¥¡¼¤À¤è¡×
AÃË¡Ö²ÝÄ¹¡¢ËÜ²»ÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²ÝÄ¹¡Ö¤ª¤©ÅÇ¤±ÅÇ¤±¡¢ÅÇ¤¤¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¡×
AÃË¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¢¤ó¤¿¤Ë¥°¥í¥Ã¥¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×
¢¨¥â¥¢¡á¤è¤ê¤â¤Ã¤È¡£1970Ç¯Âå¤Ë±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¾®¿¹ÏÂ»Ò¤¬±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¥â¥¢¥Ù¥¿¡¼¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÁ°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÎã¡Ë¥â¥¢¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡¢¥â¥¢¥»¥¯¥·¡¼¡¢¥â¥¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤É¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¥á¥â
groggy¤ÎÀµ³Î¤ÊÈ¯²»¤Ï¡Ö¥°¥í¥Ã¥®¡¼¡×¤Ç¡¢¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤Î¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡£bed¤ò¡Ö¥Ù¥Ã¥È¡×¡¢bag¤ò¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÈÂù¤é¤º¤ËÈ¯²»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Î¸À¤¤´¹¤¨
¤Ø¤í¤Ø¤í¡£
¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼
Èè¤ì¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤äÉÛÃÄ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤³¤È¡£
²òÀâ
¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ê¥Ð¥¿¥ó¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¹þ¤àºÝ¤ËÂÇËÐ¤ä¥±¥¬¤Ê¤É¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÃåÃÏÅÀ¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ°ºî²òÀÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÅÝ¤·¤Ï¤¸¤á¡¢½ÅÎÏ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¾åÂÎ¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃåÃÏ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¢¡Ö¥¥å¡¼¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¡£ËÜÍè¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¡Ü¡Ö¥¥å¡¼¡×¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Ê¤Î¤À¡£¡Ö¥¥å¡¼¡×¤ÏÌµ»öÃåÃÏ¤·¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯¤¹¤ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¡£
¼Â¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ¬Éô¤ÈÆ¹ÂÎ¤¬°ìÄ¾Àþ¤ÎËÀ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤é¤«¡¢É¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¶»¡¢´é¤Î½ç¤Ë¡¢¥³¥ÞÁ÷¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤àÍ¦µ¤¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢½ÀÆ»¤ÎÁ°¼õ¤±¿È¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¡¢³Ü¤ò°ú¤¯¤È¤Ø¤È¤Ø¤È´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Â¹Ô¸å¡¢ÃåÃÏÅÀ¤Ë»×¤ï¤º´é¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»êÊ¡´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤½¤³ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£ÁêÀÈ´·²¤Î·»Äï¸ì¡Ö¥°¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î2¸ì¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿1970Ç¯Âå¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥â¡¼¥ì¥Ä¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊª¸ì¤ëµ®½Å¤Ê¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÍÑË¡Îã
É×¡Ö¤Õ¡Á¤Ã¡¢¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼¡×
ºÊ¡Ö»ä¤â¡¢¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼¡×
É×¡¦ºÊ¡Ö¤Õ¡¼¡¢¤Ä¤«¤ì¤¿¡¼¡×
É×¡Ö¤Ê¤¡¡¢¤¤¤¤¤À¤í¡©¤³¤³¤Ç¡×
ºÊ¡Ö¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
É×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÌÊ¢¡×
ºÊ¡Ö¤â¤ª¡Á¡×
¢¨ÊÌÊ¢¡áÊ¢¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÏËþÊ¢¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¢¨¤â¤ª¡Á¡á¤ï¤¯¤ï¤¯¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¥á¥â
¥Ð¥¿¥ó¥¥å¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤éÃåÃÏÅÀ¤ÇÊ¿±Ë¤®¤ä¥¯¥í¡¼¥ë¤ÎÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¼Ô¤ä¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤«¤éÈ¿Å¾¤·¤ÆÇØ±Ë¤®¤ËÅ¾¤¸¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢ÏÓ¤Ï²ó¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¸½Âå¤Î¸À¤¤´¹¤¨
¤Ø¤í¤Ø¤í¡£
·ª»³ ·½²ð
ºî²È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼