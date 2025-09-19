º´Æ£·ò¡¢¡È¿©¤Ù¤ëÎÌ¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿½÷ÀÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡×ÄÉ²ÃÃíÊ¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê35¡Ë¡¢»ÖÂº½ß¡Ê30)¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤È¿©»ö¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿½÷ÀÇÐÍ¥¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û º´Æ£·ò¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î¡É¥í¥óÌÓ»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ûÅÄ¤¬º´Æ£¤Î¿©Íß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ß¡¢»ÖÂº¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÉé¤±¤¿¤¿¤ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤¦¤ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö²¶¡¢µ×¡¹¤Î¶¦±é¼Ô¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤Á¡¼¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤È»ÖÂº¤Ï¿©¤¦Êý¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¹Ô¤¯¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤¬Áá¤¤¡×¡Ö¡Ê¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¡Ë»×¤¦Å¹¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»×¤ï¤Ê¤¤Å¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Æù¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤Æù¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤Ç¤¤¤¤¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡Ø¥«¥ë¥ÓÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÅÚ²°ÂÀË±¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¼ã¤¤¤Ê¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤Ê¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÙ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4¿Í¤ÏNetflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û º´Æ£·ò¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î¡É¥í¥óÌÓ»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ûÅÄ¤¬º´Æ£¤Î¿©Íß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ß¡¢»ÖÂº¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÉé¤±¤¿¤¿¤ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤¦¤ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Æù¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤Æù¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤Ç¤¤¤¤¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡Ø¥«¥ë¥ÓÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÅÚ²°ÂÀË±¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¼ã¤¤¤Ê¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤Ê¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÙ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4¿Í¤ÏNetflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£